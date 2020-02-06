楊玉梅全副武裝派口罩　斥造謠者唔啱

藝人楊玉梅、陳榮峻、吳香倫等今日現身葵涌派發共3,500個口罩，長者、醫護人員優先獲得，每人可拎一包5個。其中楊玉梅更是Full Gear上陣，帶齊護目鏡、口罩、手套、心口又掛有迷你空氣淨化機，準備充足！她坦言如果有充足口罩數量的話，都會自發舉行派口罩活動，出一分力：「我依家都得好少（口罩），一盒到，有朋友喺外國寄消毒水、漂白水，但原來消毒酒精係寄唔到嚟，因為係危險物品。今日都冇同屋企人講嚟派口罩，驚媽咪擔心。」

為了慳口罩，楊玉梅自爆冇出街好耐：「過年有3日冇出街，出咗一日買餸之後都冇再出，依家好得閒、好悶！冇得出去運動同做Facial，只可以喺屋企。」疫情可有影響工作？她透露下星期會返TVB宣傳新劇《法證先鋒IV》，以及為《流行經典50年》錄影，不過內地就有套電影及電視劇取消。

講到TVB最近有臨時男演員於電視城內嘔吐，瞬間引起恐慌，楊玉梅表示事發後即時知道：「我哋有個群組，佢係食太多而嘔啫，都明資訊太多要睇清楚，我尋日都聽到有人搶水，心諗冇水咩？好奇怪。（搶廁紙添。）我真係嚇親！因為屋企啱啱用完，本來想買，希望等陣買到。（覺得造謠者唔啱？）唔啱啦！依家係要齊心合力殺死病魔，製造恐慌搞到人精神緊張、神經衰弱，遲啲可能要排隊搶睇心理、精神科醫生。」