重提舊愛邵子風　蝦頭未走出傷痛好好愛自己

藝人楊詩敏（蝦頭）接受電台訪問，入行十多年的她形象搞笑，但她直言真正的自己並不瘋癲，在生活上遇到的事都不太愉快，她說︰「生活中我不時在家躲起來哭，在外，我習慣將不開心的自己收起來，只將歡樂與大眾分享，都算是報喜不報憂。」期間蝦頭更一時感觸落淚，感恩有人欣賞自己內在的一面。

回想演藝路，蝦頭十分感恩遇上伯樂詹瑞文︰「當時我畢業六、七年，一直都是自由身演員，演出的角色無甚突破，不禁令我開始思考前路。」詹sir看過她的演出後，邀約她加入劇團，二人一拍即合：「一做就五年，得到的不只是所謂的『名成利就』，最大的得着是成為一位創作演員，以往只按導演指示去演繹，但跟隨詹sir後學懂將自己的想法加入創作之中。這幾年學到的畢生受用，令我（演戲）更全面。」

另一位不得不提的伯樂，蝦頭不避言提到身兼前經理人兼前男友邵子風，她說︰「他是我生命中重要的男人。離開詹sir劇團後，我本來感覺前路茫茫，但他在工作上、情感上都幫助我很多，慢慢擦出火花，而現在留下的關係就只有好朋友。」回味這段戀情，蝦頭認為緣分很奇妙，人生不斷向前走，縱使有人曾在自己的生命中無比重要，隨後都會淡出。蝦頭自言現在單身︰「以往的戀愛經驗都是傷、是痛，傷口絕不簡單。我要先好好愛自己，懂得愛自己，才會有人來愛。我深信Mr.Right終歸會出現，不會心急，先讓自己沉澱，做個值得被愛的蝦頭。」

工作上，她現正籌備個人獨腳戲，學唱歌跳舞，更開始撰寫劇本，希望在2022年前將最內在及真摯的自我呈現，帶出正能量：「站在舞台上的決定，我絕不後悔，我這輩子的使命就是要演出，為大家帶來思考的課題，尋找真我。」