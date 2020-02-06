肥咗幾磅！張達倫澳洲搵罩唔容易

藝人張達倫與家人去了澳洲悉尼旅行，主要是看看大女將要入讀的學校，順便參觀不同學府。雖然囝囝碩碩年紀尚小，但他已急不及待再看有否適合囝囝讀的，希望兒子將來在學習過程上開心快樂。

而此行另一目的是探望多年沒見的親戚和朋友，張達倫謂：「我有個表弟移民咗澳洲，佢間唔中都有畀啲生活照我睇，但今次親身過到去，約佢哋一家食飯，佢一出嚟接我，我差啲唔認得佢，因為依家佢仲高大同大隻過我，同我睇佢啲相時嘅簡直判若兩人，佢都有帶我哋去食中西餐，食咗好多唔同款式嘅菜，又扒又龍蝦，每日不停咁食，比我喺香港過嚟時重咗幾磅，不過嚟玩梗係盡量開心，返嚟香港再減，好享受澳洲嘅陽光與海灘，心情特別舒暢！同埋今次親友一有時間，順道都帶我參觀唔同嘅房地產，自己都睇到心郁郁，因為地方大，可以畀囝囝通屋跑，自己又可以放置心儀嘅傢俬。」

他也知道香港疫情嚴峻，外出時也注意清潔，在當地也只能幫香港家人朋友買了少量口罩，因為也很難找。而他有份參演的電視劇《黃金有罪》及《大醬園》現正播放中，其母每天問他澳洲情況之餘亦要他劇透，正好現在大家都不宜外出，他便叫家人多留在家支持他的演出。