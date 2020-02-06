黃翠如親製「另類」浪漫　蕭正楠穿窿照收

藝人蕭正楠、張兆輝、姚子羚、洪永城等演出的無綫劇集《黃金有罪》正在熱播，一部以股票市場為背景的故事，飾演熱血記者的阿蕭，經常想早日出人頭地照顧父親，過程間認識了張兆輝，後來張兆輝成為股壇巨亨後，請來了阿蕭擔任左右手，同時間兩男與子羚亦發展一段沒有結果的三角戀。

阿蕭透露劇中性格比較純，雖然追求子羚很久，但思想認為女追男才正確，故一直等待女方開口，惟最終卻如意算盤打唔響。阿蕭表示現實生活中不一定要女追男，他說：「有感覺唔使講嘢，一個動作或者一個眼神已經知！（同翠如都係咁？）又唔係一嚟就係，當年都係拍完部劇先，最後係點就醒唔起，鎖咗落夾萬度，邊個講？是但啦！其實我哋都5年幾啦！不過我好少拎紮花去等人嘅。（咁唔浪漫？）送花唔代表浪漫，我哋係另類浪漫，老婆都係呢類人。」

於阿蕭眼中，翠如性格男仔頭。早前兩口子出埠德國旅行，過程間翠如儼如小朋友般，每個攤檔都逗留，最終選了一對聖誕吊飾，及後二人更把吊飾放於車頭，等同帶住它一同遊埠，雖然平淡，但阿蕭笑言已感浪漫。不但如此，翠如更於出發前親手編織冷頸巾，雖然製成品相當「奇特」，但阿蕭照單全收：「係舊年聖誕禮物，雖然係好多窿同未勾線，佢話冇勾針，但我都戴住上機，個心好溫暖，呢啲又係浪漫。」

服裝:FIVE CM