橫店拍劇闖鬼門關　梅小青奉「子」停工

因黃心穎偷食而要重拍、由湯洛雯頂上的無綫新劇《法證先鋒4》，不但成功取得內地批文，劇集更會在2月17日正式播出。波折重重，如今《法4》播映有期，除了監製梅小青鬆了一口氣外，而《法4》更是其創作生涯的終章，她回答東網時說：「我係奉『子』停工，我要退休喇！」

腦血管塞住個轉彎位

超過四十年的歲月，由助理編導至現在身為無綫戲劇製作總監，梅小青宣布退休，她口中的奉「子」是指兒子劉鎮然（Alfred）。Alfred如此緊張，因為在過去兩年，見母親梅小青因腦血管栓塞，徘徊生死一線間，故懇求她一定要辭職。

梅小青說：「2018年喺橫店拍《宮心計2之深宮計》時經常耳鳴，又試過喺公司暈低幾次，喺橫店拍完返嚟之後，睇咗幾個醫生都搵唔到原因，睇咗個名醫先知係左腦腦血管栓塞，塞咗95%，話要做手術，萬一中風，右邊身會癱瘓。當時我都未識驚，因為《深》要趕住送檢，諗住剪埋《深》啲片先去做。」

直至2019年2月，梅小青接受手術，豈料又是另一場驚險的開始。她說：「手術後，醫生話我知，話做手術時發現塞嘅位，喺腦血管轉彎位，增加手術嘅難度，所以即刻安排急救措施，萬一手術失敗，要喺半分鐘內同我急救。呢個時候我先識驚，真係喺鬼門關行咗一轉。」

上天畀咗兩次機會我

由做檢查到手術，Alfred全程陪着梅小青，照顧入微，寸步不離，梅小青說：「因為個仔陪住成個過程，知道好危險，所以下令要我退休。由做完手術至今，呢一年過度期冇事，其實個天已經畀咗兩次機會我，我之前都試過大病一場，加埋今次，我覺得自己真係好好彩，要好好珍惜。」

梅小青自言向來做事追求完美，對自己要求愈來愈高，重返無綫後打造的兩部作品《宮心計2之深宮計》及《法證先鋒4》，效果完美，已感心滿意足，她說：「返嚟TVB，我好感激杜之克（無綫副總經理）同李寶安（無綫行政總裁）嘅大力支持，令我工作更得心應手。雖然離開呢個崗位，係好唔捨得，但真係係時候要過一啲自己想過嘅生活，例如做義工，同埋湊一對孫，享受弄孫樂。」

霸戲監製作品令人回味

有「金牌監製」之稱的梅小青，在香港電視史上打造不少奇蹟，李嘉欣主演的《原振俠》、周海媚主演的《今生無悔》、林家棟主演的《娛樂插班生》、蔡少芬主演的《洛神》、佘詩曼和陳豪主演的《公主嫁到》、甚至是林峯主演的《衛子夫》等，全部都是港人的集體回憶。和同樣是監製、打造無數經典劇集包括《他來自江湖》及《溏心風暴》的丈夫劉家豪，被稱為電視界的「神鵰俠侶」。