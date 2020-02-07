感情太好出事！周華健兩父子被誤會係情侶

歌手周華健最近與兒子周厚安父子檔一同接受《TVBS看板人物》訪問，總給人「暖男」形象的華健表示因不習慣把問題丟到別人身上，有情緒時會躲起來，但這一面比較不會讓外人看到。他不時將自己經驗分享給兒子，厚安說：「父親的分享，讓我學得了很多東西，面對一些艱難問題時，父親即使有些不知所措也是正常，但他還是扮演一個『非常穩』的角色，保護我們、犧牲自己，這是最難的。」

身為周華健的兒子，成長過程免不了吸引許多目光，讓厚安感受到不小壓力。周華健說：「我兒子曾經有很長一段時間躲着我。」厚安坦言到長大了才能比較看開，他指曾經有同學跟他聊到徐若瑄住自家樓上，厚安即幽默嘲說：「你知道周華健住我家嗎？」因為看開了，他就可以用這個方式開玩笑。如今父子兩人感情好到，在紐約逛街還被路人以為是情侶！華健笑說：「那個老先生的眼神就是：『你們兩個怪怪的喔！』」讓周華健嚇得即說他是兒子，但老先生的眼神依舊傳達着：「喔！兒子啊！是甜心兒子嗎？」讓父子倆百口莫辯！厚安指爸爸是非常好玩的人，跟他在一起絕對不無聊。