東方日報C1：江華護士兒子舉手入隔離病房：以佢為榮

武漢肺炎肆虐，前線醫護人員壓力巨大，江華與麥潔文（Kitman）任職醫院護士的兒子陳耀淙（Bryan）卻自願走到最前線，入隔離病房照顧病人。對於兒子無私奉獻，江華謙稱囝囝只是盡本分，但會以他為榮！Kitman則指兒子為保護家人，除了在家居「半自我隔離」外，還制訂了一套防疫規則，一家人齊心抗疫！

香港社會人心惶惶，聞「咳」色變，前線醫護人員承受極大的壓力，並要抽「生死籤」入隔離病房照顧病人。不過，現年26歲、任職醫院內科（胸肺科／呼吸科）護士的江華兒子Bryan，無私地「舉手」自願擔此重責，用生命照顧生命！長得高大、貌似林峯顏值高的Bryan，自小立志加入醫護行列，故無意繼承父母衣缽入娛樂圈。他自知因職業屬高危兼高風險，加上早年曾被懷疑染上H7N9甲型禽流感而被送院隔離，感受至深，他不想連累家人，故放工回家會即時入房作半自我隔離，不敢跟家人多接觸。

對此，江華直言兒子事前有跟他提過：「佢有同我講過會入隔離病房，我認為佢有呢個舉動係好應該，係做醫護嘅本分。（佢半自我隔離唔敢見你哋，會唔會心痛？）唔會，我會以佢為榮！」始終入隔離病房工作，風險很高，但江華表示不擔心兒子，因知道他會保護自己：「佢只係做該做嘅事，就如同上戰場嘅士兵一樣，我只會祝福佢！」

入門要迴避

母親麥潔文雖然會心痛囝囝辛苦，但跟江華口徑一致，不太擔心兒子：「佢好謹慎嘅，而且佢自願做得呢行，預咗會有呢啲情況。」Kitman還指兒子為照顧家人，已有一套防疫規則，她說：「我哋喺WhatsApp有個family chat group，佢離開醫院返嚟時會通知，會話『我返嚟』、『入門口喇』，咁我哋就要迴避返自己房，佢次次都係咁做。」又指兒子放工會先沖涼，返到家中再沖一次，確保衞生安全。

由於兒子是醫護人員，家居的防疫措施亦特別嚴格，Kitman指兒子不讓任何人進其房間，連工人清潔都不可以：「我哋依家喺屋企食飯都要分開兩個時段，我哋食完晒返入房，佢先會出房食，呢啲全部係佢要求。」

超市掃健康食品

談到近期出現「口罩荒」，江華夫婦亦指口罩不夠用，Kitman說：「我叫啲朋友救濟我，因為我1月底喺美國紐約做完嘢返港，雖然已開始疫情，但未係咁嚴重，當我返到嚟先發現口罩買唔到，消毒用品都買唔到，依家屋企得番半樽消毒藥水，漂白水嗰啲，所以有朋友畀咗啲口罩我哋用。」受疫情影響，教唱歌的她亦決定停課：「暫時停晒教唱歌到2月10日，到時睇環境係咪再延長。」

Bryan如此小心保護屋企人，江華當然亦會錫住自己，平時生活保持健康。日前，戴頭巾的他於超市專攻水果，大揀奇異果，選了大袋後，轉掃牛油果，之後再往買麵包，經過曲奇餅檔攤欲試食不果，但仍與推銷員笑笑口傾了一會，才往排隊付款。

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