旅行唔會再做水貨客　方健儀戀上本地遊

前新聞主播方健儀與老公去東京旅行，幸運地趕到紅毛球「掃帚草」花期：「本身去嗰陣係水尾，但去到見到預期話花期延遲咗，所以可以趕到睇花，好開心，幸運地呢兩、三年去旅行都可以追到唔同花嘅花期。」兩公婆去旅行最喜歡睇大自然美景，不會瘋狂Shopping：「我係手信人，亦唔多買藥妝，因為覺得香港乜都有，去旅行Enjoy遊歷多過Shopping，同埋唔係去做『咕喱』，記得有次唔愉快嘅經驗，有個朋友叫我幫佢喺日本睇個袋，睇完發現加埋稅後唔係比香港平太多，睇完佢先話唔要，我嗰下好憤怒，心諗佢搞乜嘢，我仲要特登同佢去睇，所以自此我立定決心，除咗家人外，我去旅行唔會再做水貨客，覺得去旅行最好嘅手信就係老公影嘅靚相，我都好樂意做佢嘅Ｍodel。」

提到正主持香港開電視節目《Fit開有條路》，內容是關於健康人生，她認為去旅行可以體驗Ｗork life balance（工作與生活的平衡）：「但其實好多時唔一定要搭飛機去旅行，近年我戀上本地旅遊，好鍾意大澳，因為好唔似香港，而且好寧靜。」除夕夜她就去了塘福宿營，打算迎接2020年元旦第一個晨曦，豈料當日陰天，所以有機會她要再去影日出。

問可有想去旅行的地方？她透露想與老公去塔斯曼尼亞或者珀斯：「因為我哋好少向南旅行，適逢今年係結婚10周年，我哋喺2010年10月10日結婚，10月係澳洲由冬轉夏，天氣啱啱好，所以好想去塔斯曼尼亞感受大自然風光，同想親眼去睇珀斯粉紅色湖。」而南美洲的玻利維亞天空之鏡亦好迷人，但笑言老公假期少，希望不要等到退休才去南美洲。