名嘴大衛利達文爆昆頓曾威脅話要用棍打死他

荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）憑新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）獲今屆奧斯卡金像獎最佳導演提名，而名嘴大衛利達文（David Letterman）日前亮相深宵清談節目時爆料，指曾與昆頓不和！

大衛說：「我嘅節目曾邀請一個女嘉賓，而佢就同昆頓拍緊拖。一個出名嘅明星。好出名，但我唔記得佢個名。我當時就講：『唔係嘛，你唔係同昆頓塔倫天奴拍緊拖嘛？』而佢就話佢正係。我就話：『唔係嘛，請你話畀我知唔係真。』我當時只係講笑！」大衛指當時他覺得昆頓是影帶鋪的老土怪，而昆頓亦自稱是影迷老土怪，所以他假裝唔相信一個出名的電影紅星會同一個古怪的人拍拖。節目播出後兩日大衛收到昆頓的來電。大衛說：「佢開始大聲鬧我，佢話：『我會打死你，我會殺死你，我嚟緊紐約，而我會打殘你。你點可以咁講我呀？』」之後大衛氣定神閒回答：「我話：『咁你想點做？用棒球棍定拳頭？』結果佢話揀用棒球棍。」

大衛指當時有同昆頓約定邊日「開拖」但最終昆頓冇到。幾年後，昆頓亮相大衛的清談節目《大衛牙擦騷》（Late Show with David Letterman）時，昆頓向他道歉，並在訪問中以此事件來開玩笑。