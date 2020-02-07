撼長腿Oppa李敏鎬！金秀賢復出新劇上半年播

早前客串《愛的迫降》的金秀賢落實拍新劇，極有可能與李敏鎬的新劇同期搶收視。

去年7月退伍的韓國31歲男神金秀賢，與男星裴勇俊開設的Keyeast事務所約滿，結束10年賓主關係後，早前宣布簽約新事務所Gold Medalist。

金秀賢亦落實接拍tvN電視台上半年播映的新劇《雖然是精神病但沒關係》，作為退伍復出首部作品，剛好長腿Oppa李敏鎬與金高恩合演的新劇《The King：永遠的君主》亦是於上半年啟播，似乎有機會同期展開收視戰！

其實金秀賢於去年9月與早前先後客串IU主演劇《德魯納酒店》及玄彬孭飛劇《愛的迫降》已成功掀起熱話，而他繼《製作人》後，相隔5年再主演的新劇同樣令劇迷引頸以待！

《雖》劇圍繞一個拒絶愛情的男人邂逅一個不懂愛情的女人，上演一段超越生死、如童話般浪漫的愛情故事。金秀賢將於劇中飾演精神病患者監護人，看似擁有一切卻背負沉重的負擔，沒有偉大的夢想，共希望與患有自閉症的哥哥好好生活。至於獲斟擔演女主角的女星徐睿知則飾演反社會人格障礙的人氣兒童作家，由於童年時代孤獨，長大後極度自我，目中無人、傲慢無禮兼且言行粗魯。劇集由韓劇《嫉妒的化身》與《男朋友》導演操刀，預計上半年啟播。