藝人黃心穎早前返港見人,又經常喺社交網甫相試水溫為復出鋪路,不過負評比正評多,復出之路似乎未見明朗。加上近月武漢肺炎疫情嚴峻,黃心穎離港避「炎」度假,連日來見佢上載滑雪相,以為佢正享受度假之旅,原來佢同其他港人一樣,為撲口罩四圍去,難逃「一罩難求」命運!黃心穎更留言為港人打氣:「我相信好多人的旅程都變成這樣。Just want you to know, you are not alone, don’t panic.」佢上載咗多張貨物架嘅拼圖,見架上嘅口罩大部分都被掃清,加上日文字洩漏咗佢嘅行蹤,原來黃心穎飛咗去日本旅行,唔知最後佢撲唔撲到口罩呢?