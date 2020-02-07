否認受委託造假　《101》製作人：有練習生要求退出

韓國Mnet選秀節目《Produce 101》去年7月爆出偽造賽果風波，製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範等8名被告今日在首爾中央法院出席公開審訊，安俊英、金容範及製作人李某等人因涉詐騙、妨礙事務及受賄等被起訴，而安俊英與5名經紀公司相關人士亦涉嫌違反禁止不正當請托與收受財物法（金英蘭法），正被拘留的安俊英與金容範身穿囚衣現身，而其他被告則身穿便服出庭。

安俊英與金容範去年底及上月接受審問時，已經承認指控，而二人的代表律師今日在庭上就表示：「金容範和安俊英通過直接和間接的途徑，得知部分練習生希望退出的意願，所以將排名較後的練習生加入出道組，並不是因為私慾或有其他人的請求而偽造排名，而製作人李某並沒有決定權，安俊英正為違反金英蘭法反省之中，但他並沒有收過事務所的不當請求。」

至於5名經紀公司的相關人士均通過代表律師表示：「雖然他們的確有一起飲酒，但並不是為了提出不當要求而見面。」而裁判部早前接納了製作人韓東哲及作家朴某等人的證人申請，但韓東哲今日並沒有現身，只提交了證人意見書，而朴某今日雖然有出席，但裁判官傾向先讓被告完成陳述後，才安排他以證人身份作供，而下次審訊將於3月6日進行。

而去年7月通過《Produce X 101》出道的限定男團X1，因造假風波而停工近兩個月，最後因練習生的事務所未能達成共識而於上月6日解散，部分成員返回原本的事務所後已重啟演藝活動，其中最近推出新歌的南道賢與李翰潔今日出發往日本札幌，二人將於明日在當地出席雪祭活動。