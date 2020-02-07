大讚梅小青作品高質　黃浩然有幸曾合作

藝人黃浩然於梅小青的新劇《法證先鋒IV》中擔任男主角，對於此劇成小青姐退休之作，浩然接受訪問時謂：「我都略知一、二嘅，喺台灣拍攝外景時佢都有同我講，我當然好唔捨得，其實我同佢第一次合作係《公主駕到》，嗰次係一個偶然機會，因為之前同家豪哥（梅小青丈夫劉家豪）合作《談情說案》，經家豪哥推薦下，叫小青姐試吓用我，《公主駕到》我哋合作得好愉快，同小青姐合作，會知道個劇一定有質素，不論製作、劇本、畫面所有嘢都最好，所以我哋好在意小青姐入廠，佢一嚟我哋就會更加要提自己再做好啲。」

浩然又表示《法證》很多時候以實景拍攝，小青姐一路拍、一路修正劇本，於幕後工作人員口中得知小青姐有多次身體不適情況，他謂：「當然我唔捨得佢退休，但我亦知道身體緊要，佢亦有一對孖仔乖孫，係時間抖一抖，休養番身體，能夠喺自己演藝生涯中可以同小青姐合作，喺我Profile入面成一個好嘅成績表，希望個劇出街觀眾都鍾意，亦想藉此多謝小青姐畀機會我，祝佢生活愉快，一家人都平安。」浩然又大讚小青姐任何時候都打扮得好靚、好得體。