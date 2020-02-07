【疫情嚴峻】姚子羚狂洗手消毒　戒出外食飯

藝人姚子羚出席電台宣傳無綫劇《黃金有罪》，她說：「朋友話好鍾意我同輝哥（張兆輝）嗰場分手戲，好鍾意我、輝哥同楊卓娜嘅三角關係，感覺痛心。（拍時好辛苦？）都辛苦，遲啲後面嘅戲會有啲抑鬱，朋友睇完send message畀我話，同我一齊喊。」提到劇集將於2月14情人節當日大結局，會否相約同劇演員一齊睇大結局？子羚說：「我約隻狗睇，可能都約埋一齊睇，嗰日情人節，輝哥應該約輝嫂，洪永城、蕭正楠應該唔得閒，唔想打攪人哋。」

做足防疫措施

現場子羚戴口罩受訪又用消毒搓手液洗手，只有拍照時短暫除下口罩，做足防疫，她說武漢肺炎疫情嚴重，這段時間都不會出街食飯，故情人節也沒有特別諗，問到會否白白浪費約會機會？她說：「唔會，依家非常時期，點去食飯？消毒隻手先？遲啲諗啦。」

稍後放假調理身體

她又透露本月10號會返公司錄影《娛樂大家》，相信公司會做足消毒衞生，故不擔心，她說：「拍完《大步走》同《唐人街》都同公司講過會小休，調理身體，依家休息都好，如果開劇都會小心。」不過她說昨日有朋友約她去馬爾代夫旅行，但她寧願留港，一來要出席朋友婚禮，二來出埠又會擔心在港的家人、愛犬和工人姐姐。