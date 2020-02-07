妹做空姐父患哮喘　Aka武肺下照接Job養家

組合Super Girls（SG）隊長趙慧珊（Aka）到電台宣傳新歌《到底之後》，她說：「好貼合依家嘅情況，到底係咪到咗谷底？唔想再有更多確診同死亡個案，做好抗疫，做歌時都有掙扎，祝香港所有患病嘅人好番。（擔心？）好擔心，我爸爸有哮喘，佢覆診間醫院有人確診咗，早排佢又咁啱病發，抖唔到氣，面都發青，我哋圍住佢張床，諗緊送爸爸入院時，好彩屋企仲有一次藥，好驚險。（爸爸使唔使返醫院覆診？）要，不過護士長叫佢遲啲返，依家配到藥。」

除了擔心爸爸外，她亦擔心任職空姐的胞妹，原本妹妹要負責一班飛往上海的航班，但最後航班亦告取消。她說自己同樣受武漢肺炎疫情影響，有兩個唱歌活動取消。問如果有工作她都會接？她說：「接，冇法，始終要養家，可能問吓可唔可以戴住口罩唱。」現時她多留在家，會做運動及畫畫打發時間。

另外，提到下周她主演的微電影《最好的禮物》將推出，她說：「其中有場喺墳場拍，導演要求我擺嘢喺墳前，又攞番，有啲驚，我講咗唔好意思，但諗諗吓個墳係寫英文字，應該講英文先啱。」