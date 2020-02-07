暴肥暴瘦爆濕疹！鄧月平忍口齋聞當食咗

現年22歲擁36F導彈身材的鄧月平（Larine），去年為拍攝電影《墮胎師》由101磅極速增磅至143磅，之後再用盡方法減磅回復舊觀，暴肥暴瘦，結果換來沉重代價！減磅期間出現荷爾蒙嚴重失調，停經4個月，全身出濕疹，嚴重時𢱑到出血！由於肥爆時自覺「又肥又樣衰」，加上拍戲壓力巨大，令她非常抑鬱！一向怕黑的她，試過在家關了全屋燈狂哭，情緒跌至低點，更被朋友取笑不要下午4點出街，因去到學校門口會被誤會是湊仔肥師奶。雖然如此，但她最終都能靠意志戰勝一切，成功減磅之餘，濕疹亦已慢慢康復中！

齋聞齋影冇得食

日前，她更打扮靚靚與女友人食飯，狀態、身形全面回勇，雖然當日天氣點冷，但她穿上牛仔短褲，青春無敵再加白滑長腿，相當吸睛！與朋友食飯時，女友人大啖歎美食、飲靚湯，Larine則仍要忍口，只吃蚊形沙律，眼光光望住朋友食，眼睛大受「虐待」。雖然如此，但她都有捧起友人大碗飯拍照自娛，有時又「齋聞」當食咗，認真陰功！原來Larine跟食肆的宣傳大員、電台DJ林柏希相熟，對方都有特別過來與Larine打招呼閒聊，離開時亦有出門相送，如今武漢肺炎肆虐，Larine離開後即刻戴上口罩，護己護人！

好驚一路停經

對於減磅減出禍，一度搞到成身濕疹兼停經，Larine接受電話訪問時承認此事，並謂：「我初初減嘅時候，用咗太多極端嘅方法，只係食少量豆腐同小棠菜，頭個禮拜減咗8KG（17.6磅），之後身體完全負荷唔到，荷爾蒙失調出現濕疹、停經停咗4、5個月，我當時真係好驚之後一直停，所以即刻中止減肥同去睇中醫調理，依家慢慢康復中。Larine直言濕疹最嚴重時，全身連頭皮都非常痕癢：「好多時都要𢱑到見血，背脊仲𢱑到留疤，依家要去美容院做機希望可以消除。除咗痕之外，有時亦會因為敏感面腫，試過有一次，我上車時冇嘢，但落車時成塊面腫晒，身體狀況真係好差。」