大仔澳洲讀書要「隔離」　歐陽妙芝讚做得好

名模歐陽妙芝早前送14歲大仔方玉丞到澳洲讀中學，由於學校新規例香港及大陸學生抵步14日後才能回校，原已入住學校宿舍，也要立即離開。妙芝說早前玉丞接受了澳洲電視台街訪，她說：「學校呢個防疫措施做得好好，同學要出示醫生信，證明冇事先可以返學。哥哥一路好乖，等返學時，出街都日日戴住口罩，咁啱有日喺街接受澳洲電視台訪問，問佢有關疫情，哥哥都好同意學校嘅做法，做咗個簡短街訪。（你之後都成日飛澳洲？）如果佢唔方便返嚟，我都會過去，始終都掛住嘛！」

至於有澳洲航空公司宣布將永久停飛香港航線，妙芝說早已為兒子訂了其他航空公司4月復活節的航班，不過她仍擔心：「到時再睇情況，都擔心嘅！但係我成日覺得希望在明天，希望疫情快啲過，一切恢復正常。」至於在港的細仔玉亨，由於停課關係日日呆在家，她說學校有應變方法，首次上online class：「細佬從未試過網上授課，成班一齊上，都幾好笑。佢好好奇，online之前仲問我，如果老師要facetime，佢可唔可以邊食嘢邊上堂？細佬個腦成日諗食嘢。」