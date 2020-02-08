奧斯卡倒數　裸男上台搗亂夠震驚

奧斯卡金像獎周一（2月10日）早上舉行，多年來奧斯卡出現了不少令人震驚的時刻。其中最震驚絕對要數到2017年即89屆奧斯卡頒錯獎的一次！

當時老牌影星華倫比堤（Warren Beatty）與菲丹娜慧（Faye Dunaway）頒壓軸最佳電影，華倫宣讀是《星聲夢裡人》（（La La Land）獲獎，點知原來係《月亮喜歡藍》（Moonlight）奪獎。成為國際笑話！除了頒錯獎夠震驚之外，1993年《蜘蛛俠》「梅姨」瑪莉莎湯美（Marisa Tomei）疑似在奧斯卡「攞錯獎」一事亦令不少人震驚！瑪莉莎當年憑《妙計扭乾坤》（My Cousin Vinny）爆大冷獲奧斯卡最佳女配角，當年頒獎嘉賓是已故男星積皮連斯（Jack Palance），他的前女婿曾踢爆指積當時年事已高（74歲）讀唔到信封內的真正得獎者名字，而剛巧讀稿機最後出現就是瑪莉莎的名字，所以他才宣布瑪莉莎是得主！

此外，男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）於2003年那屆奧斯卡上台領最佳男主角時突然長吻頒獎女星荷爾芭莉（Halle Berry）當時亦最多人談論。而珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）2013年上台領最佳女主角時上樓梯PK一幕亦成為奧斯卡史上最震驚的時刻之一！不過講到震撼性點都不及1974年奧斯卡那一屆！當時主持人之一的影星大衛尼雲（David Niven）準備介紹「玉婆」伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）出場頒最佳電影之時，突然一名爭取同性戀權益份子Robert Opel全裸上台搗亂全場觀眾尖叫，由於當時係直播，所以大會cut都cut唔切！急智的大衛即暗寸該男子下體短小來打圓場。