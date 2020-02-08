殘爆T.O.P酒後直播：唔想回歸一直過得不好

韓團Big Bang的32歲成員T.O.P於去年7月退伍，當兵期間爆出涉吸大麻被判緩刑的他，曾在社交網回應粉絲稱沒有復出之意，但所屬YG事務所早前卻宣布Big Bang將於4月參加美國加州舉行的科契拉音樂節（The Coachella Valley Music and Arts Festival），惹起不少網民反感。

不時在IG晒美術照的T.O.P昨晚突然開直播與粉絲分享近況，一臉憔悴的他架着眼鏡兼頭髮凌亂，更帶醉意透露開直播原因：「只係想向大家展示我過得點樣，我覺得大家都唔知道，其實我經常對粉絲們感到好抱歉！」他又強調：「我冇打算喺韓國展開活動，我根本都唔想回歸，對於冇任何想法嘅人，拜託，唔好再有相關報道啦，啲人真係好壞！」

期間有粉絲在直播中問他近況，T.O.P透露最近正錄製音樂，又不斷重覆說：「我過得唔好，唔係咁好，一直都過得唔好！」有粉絲對於T.O.P的狀況大表擔心，希望其家人與朋友可以好好開導他，但繼續有大批網民炮轟他不應飲醉酒開直播，並批評他不想回歸之言論過於輕率，完全沒有考慮隊友與粉絲的心情。