共度患難　杜燕歌甘為韓馬利被嗌「韓先生」

經歷過大病的藝人韓馬利（Mary姐）與夫婿杜燕歌結婚30周年，早前她們接受車淑梅訪問，她在節目中大讚丈夫在她病榻中給予無微不至的照料和安全感，當時住院三星期、昏迷一星期，足足輕了七公斤，杜燕歌每天烹調不同的食物餵食，他曾說太太不懂照顧自己，希望病的是他，令Mary姐十分感動。她說大病初愈時接到很多商演邀請，才深明健康才會擁有一切，學懂珍惜：「今次病好辛苦，但變成一個祝福，我明白一定有明天，但係明天不一定有我！我以前好驕傲、係工作狂，要別人認同先感滿足，因而冷落咗丈夫，忽略咗佢嘅感受。」她感激丈夫的忍耐和付出，並會改變自己，做個合丈夫心意的太太。

飲熱鮮奶結情緣

提到夫婦情緣，原來由飲熱鮮奶而起，Mary姐回憶：「當時佢從澳洲返港度假，參加藝人之家嘅活動，嗰次我哋大家喺酒店咖啡室飲咖啡，佢竟然叫熱鮮奶，還一連飲三杯，我心想呢個牛奶仔好奇怪，於是開始對佢感興趣，又覺得佢唔會口花花，好有內涵，從來唔煙唔酒，好乖好靜，我開始留意佢，亦開始寫信同寄錄音帶畀佢，佢又錄啲唱歌聲帶，唱得好似費玉清，我當然迷上咗佢。」

放下男人尊嚴甘被嗌「韓先生」

而兩人的婚姻亦由開玩笑開始，杜燕歌笑說：「有一次佢忽然打電話話要嚟澳洲玩，問我招唔招呼，我話『好，冇問題！』佢話如果我嚟澳洲嫁畀你呢？我話『你夠膽嫁，我就夠膽娶！』大家只係講笑，結果變成真！證明我哋心中都有對方。喺澳洲，人人叫我杜老闆，但返到香港有人叫我韓先生，我心裏覺得難受，但是亦要放下男人尊嚴忍耐住，因為Mary喺澳洲嘅餐館，亦係落手落腳咁去幫我招呼人客，甚至幫我洗酒吧、洗廁所，一啲明星架子都冇，我感激萬分！只係老婆太工作狂喇！喺香港對我關注好少。」

結婚10周年贈詩被無視

杜燕歌說結婚10周年，他寫了一首詩送老婆：「掛喺牆上，佢可能冇留意到……我只係希望佢明白我，讀懂我，陪我遊山玩水睇瀑布、種盆栽……」Mary姐說：「經歷咗場大病，老公畀我好大安全感，我希望佢以後都話我知有咩需要，要講出口，我一定會做，我一定要揭開你呢一本書……讀識佢！」