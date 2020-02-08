【娛場】陳慧敏愛情講心唔講金

今年輾轉獨立發展的30歲歌手陳慧敏，因為工作及感情上的轉變，驅使她上年獨自展開百日浪遊，途中卻在兒時的「Dream City」埃及險遭侵犯，然後又在最後旅程倒數階段時，在土耳其遇上一位特別的人令她再次勇敢相信愛情。今次《娛場》邀請到慧敏哥，訴說她過往的感情，並分享遊歷過後的價值觀改變。

自認膽小的慧敏哥，驅使她踏上一百天的旅程，除了2020年要成為獨立歌手外，另一原因是失戀。她坦言在愛情中會想得比較長遠，思前顧後地思考對方會否是適合的另一半，她認為因為太多顧慮，才導致過往的感情分手收場。在旅程當中，慧敏哥趁機重新整理過往的感情，過程中亦令她回想初戀情人，她說：「初戀呢段關係入面，我發現原來我好唔捨得。」

慧敏哥的初戀男友自小與她一起成長，至高中畢業後才發展成情侶。二人當年一起參加澳門歌唱比賽，之後女方就到香港參加《超級巨聲2》。慧敏哥因此而萌生做歌手的念頭，卻同時因經常要來港參賽，導致二人關係日漸疏離。當年她在比賽中演唱《歲月的童話》，藉以表達對感情生變的無奈。

在百日浪游最後地點土耳其裏，慧敏哥遇上危地馬拉男友P先生。未曾向外透露感情狀況的她，今次罕有地在社交媒體公布戀情，她認為這敞旅程改變了自己的想法，她道：「我以前嘅人生真係有太多枷鎖。」P先生沒有優厚的生活條件，與慧敏哥的生活大相逕庭，她坦言以往她一定不會有此選擇，更莫說會有長距離戀愛，現在的她這樣想：「我要佢嘅經濟條件去衡量我嘅生活係無可能成立，但我都可以離開自己嘅地方，我最終想過嘅生活可能唔需要咁多錢呢！所以唔需要咁驚。」

獨自踏上一百日旅程，本以為慧敏哥勇敢無懼，原來內心十分害怕，她起初沒有計劃行程，反而怕自己會病倒，所以帶了超多裝備，豈料沒有生病，卻在印度和埃及意外地扭傷腳和被性騷擾。她回想在埃及的遭遇，坦言不能一時三刻就放下，她試過為分散思緒而自己剪頭髮，又為了不讓旅程停留於不快的情緒，她繼續到處參觀，怎料又遭到不友善對待，她笑言：「你唔病都可能會有其他嘢發生喺你生命上，所以呢個就係Life！」

場地：TeaWood Deluxe