6號返港　代蓮曦丹美海口探親宅足兩周

武漢肺炎肆虐，港府由今日凌晨起要求所有從內地入境人士強制接受檢疫14天，在農曆新年前往海口探親的代蓮曦丹美（Daisy），就幾經艱辛撲機票，終於趕及在實施強制檢疫前返港，而Daisy回港後亦要留在家中自我隔離14日。Daisy的家人分別在德國及海口居住，這次她到海口探望長輩，在逗留的兩個星期內，她在當地只出入過兩次，就係由機場去屋企、再由屋企出機場，全個新年自困家裏，而且度歲穿的新衫只係一件睡衣。

Daisy說：「為咗過年，我指甲gel咗，頭髮treatment整咗，新衫買咗，化妝品準備晒，點知係一件睡衣喺海口嘅屋企過完成個新年，我全程冇出過屋企，唯一一次出屋企係直線去機場返香港，呢次真係由細到大過得最特別嘅一個新年。」雖然自困海口寓所，不過來自小康之家的Daisy還好了，她的住所有三層，可以在一樓飲咖啡、二樓飯廳開餐，三樓閨房瞓覺，她更將這些家中「景點」分別美名為「客廳嶺」、「沙發灘」、「餐廳美食街」、「枕頭山」。前晚（2月6日）Daisy由海口飛返香港，當日機場入境者特別多，她表示：「嗰日入境要量體溫、填健康申報表，但特別多人，同埋feel到氣氛係好小心，個個戴晒口罩。香港始終人口密度高，尤其機場係集中全世界唔同人嘅地方，雖然呢次入境比平時用多咗時間，但都係應該。」