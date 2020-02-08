做足防疫措施！王浩信同囡囡傾偈都戴罩

武漢肺炎疫情嚴峻，但藝人王浩信今日現身公開活動，現場仍逼滿近二百人，當中部分人沒有佩戴口罩，而王浩信上台時亦沒有戴口罩。問他會否擔心被傳染？他無奈說：「做嘢冇計，相信大家嘅預防意識好好，希望大家身體健康，我自己做足防禦措施。（但你上台冇戴口罩？）相信任何一個冇戴口罩都擔心，自己做好自己。」

冇徵狀就唔好去診所

提到之前身體不適冧廠，他稱因爲之前連續多日拍攝，加上對白多以致喉嚨不適：「確定冇眼澀、攰、發燒嘅徵狀先返工。（有冇睇醫生？）我好少睇西醫，自己久病成醫。（咁冇得做快速測試？）冇，盡量自己『Mon』住。（怕唔怕傳染畀囡囡？）我怕，所以我做足防禦措施，冇徵狀就唔好去診所，去診所仲危險，自己觀察自己。（使唔使同囡囡隔離？）我同囡囡傾偈有戴口罩。」至於是否酬勞很多，才吸引他在疫情下仍出席是次活動？他坦言：「酬勞大家滿意，咁嘅環境下難得有工作，公司衡量過OK先接。（冇諗過推？）呢個交畀公司處理，我作為前線人員，唔通覺得有危險，連戲都唔拍咩？」

新劇考慮改劇本

另外，王浩信主演的劇集《踩過界II》之前計劃到緬甸拍外景，他透露若到外地有危險的話，公司會考慮改劇本取消外景：「擔心去到製作唔到又返唔到香港，影響咗個拍攝仲唔好。」問他家中是否有足夠口罩？他稱慶幸有親友是醫護人員，所以早已買定兩盒：「盡量少出街，同埋用大家廣泛流傳嘅方法去使用口罩，慳啲用。（有冇安排活動畀囡囡？）做多啲親子活動，自修睇書。（囡囡識唔識預防措施？）佢識，知道要洗手，出街唔好周圍摸，唔好摸臉。」