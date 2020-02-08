武漢肺炎致外快全泡湯　林盛斌竟有得着

林盛斌話多咗時間陪屋企人，又可以增值自己諗吓第時嘅出路，未嘗唔係另類嘅得着！

藝人林盛斌（Bob）和張秀文主持的無綫新節目《你估我唔到》下午於電視城錄影，邀得何廣沛擔任嘉賓，最終他贏得大獎，換來兩支日本靚酒作禮物。

新片成票房之冠

談到日前飛往馬來西亞為主演的賀歲片《財神2020》宣傳，Bob表示：「好開心，因為一上映就成為當地華語片票房之冠。我初四出發，直至尋日先返嚟一家團聚。（入屋好緊張做消毒？）都即刻要換衫同噴消毒嘢，依家真係要小心啲。」

旗下公司唔會炒人

當被問到旗下製作公司的生意時，Bob坦言：「其實由去年中因為各種因素，發展係緩慢咗落嚟，依家疫情擴散，我哋啲同事全部home office。（要求佢哋放無薪假？）冇呢個打算，亦都唔會炒人，只係希望情況好轉嘅時候，我同拍檔努力啲搵番多啲生意。」他坦言二月自己的「外快」亦全泡湯：「有啲話延遲去到四、五月先搞，依家係咁講啫，到時有冇都未知，不過做人唔好成日諗失去嘅嘢，呢次多咗時間可以陪屋企人，增吓值諗吓第時嘅出路，未嘗唔係另類嘅得着。」

張秀文籲勿盲搶

張秀文則呼籲大家不要「盲搶」及製造恐慌：「其實依家有時我都會出街食飯，支持吓經濟，所以我都冇搶米，屋企廁紙得番三卷，如果真係冇，去完大咪沖涼囉。」