邁進第9年婚姻　莫文蔚老公Keep住送戒指

歌手莫文蔚（Karen）在農曆新年回港與家人團聚，對於全球關注的武漢肺炎表示關心：「最緊要做好本分，記得勤洗手、注重衞生，出外時戴口罩係必需要嘅，盡量唔好去多人嘅地方，到返屋企時就第一時間除外套同鞋，最好仲立即沖涼。」

Karen家雖沒有特定的過年習俗，但一家人齊齊整整地吃飯最開心。一向以超Fit身形見稱的她，難得回港過年，面對美食可有忍口？她說：「我反而係因為過年先有機會食啲平常要戒嘅食物！因為之前做咗18個月巡演，我將一啲對喉嚨或身體冇益嘅食物戒咗，好似咖啡、油炸嘢、朱古力、辣嘢咁，最緊要戒食有麻油成分嘅食物，因為麻油會『封喉』，對唱歌唔好。但依家處於休息狀態，想食乜就食乜，不過都唔可太放肆！點到即止就最滿足！」難得回港，Karen做回乖乖女，趁機幫媽媽收拾舊物時有不少意外發現，她說：「最近係忙幫媽媽執嘢，搵到好細個時嘅嘢出嚟，真係好多回憶。」

講到今日是元宵佳節（正月十五），Karen亦已「飛」回老公身邊，她說：「啱啱可以一齊共度元宵佳節，好開心！我哋會出去食飯慶祝。」過了元宵，於下周五便到西方情人節，Karen坦言夫婦間不會互相送禮：「平常到不同國家，睇到特別或好啱佢嘅嘢，就會買嚟送畀佢。老公依家都係保持每年送戒指嘅習慣，我們已經邁進第九年婚姻！」