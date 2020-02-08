不忿無良藥房炒賣　喬寶寶派口罩贈長者

武漢肺炎在港肆虐，印度裔藝人喬寶寶也出一分力，中午他相約一班居港的印度老友，在佐敦免費派發口罩給長者街坊，讓65歲以上的長者受惠。見喬寶寶戴上口罩現身並穿上印有「I love HK」字眼的T恤和紅色風褸，向站在街頭輪候的長者派發一包五個口罩，排隊的人龍頗踴躍，街上清一色長者，秩序尚算良好，有長者向喬寶寶揮手表示感謝。喬寶寶稱不忿有無良藥房趁疫情，竟將口罩價格抬高幾倍炒賣，故希望幫助有需要的人特別是基層的長者。

呼籲大家出力幫忙

喬寶寶受訪時透露有個餐廳老闆好有心，之前已去老人院派口罩，亦有派給少數族裔，對方向他表示還有幾萬個口罩在印度未運到，而香港有兩、三萬存貨：「佢問我點做？我哋就一齊派畀啲長者，有啲長者家庭環境麻麻哋，同埋佢哋抵抗力弱啲，初初諗住有幾百人排隊，冇諗過咁洶湧，總共派咗二千個籌，主要派畀65歲以上長者，不過我哋都冇睇佢個長者證會照派，排隊都係想攞口罩啫！」他覺得大家無分種族，視為一家人，在能力範圍內都想幫助社會，他並呼籲更多人，從不同渠道獲得物資捐贈有需要人士，特別是前線醫護人員、前線清潔工和長者。