香港樓勁乸脷！張紋嘉貪平心郁馬國置業

藝人張紋嘉（Crystal）首次擔任睇樓節目主持人，日前到馬來西亞的檳城、吉隆坡及新山等地拍攝，雖沒有時間遊覽名勝，但工餘亦可盡情大飽口福。幾年前曾到檳城登台的她，大讚馬來西亞發展快，周圍都有新建築物及商場，而檳城則似舊香港，有不少特色如古董店的舖頭。問到此行最大收穫？她稱發覺馬來西亞是個理想居住地，吉隆坡最適合一家大細居住，如想過退休生活，檳城是首選。

未諗移民

她直認有打算在當地置業，皆因樓價比香港平得多，她說：「想喺嗰度買樓當投資，但移民就唔會住，因為香港依然係我事業發展基地，如果我諗到一門生意好啱喺當地做嘅，先會正式移民。」又指香港的樓價對她來說是遙不可及，還是覺得在港租樓住較適合她。

接觸女拿督

至於今次旅程最難忘是可以近距離接觸女拿督，由於對方身份尊貴，訪問前花不少時間做準備工夫，她又說：「訪問佢前一晚，我好緊張，將啲問題用中、英文背熟晒，點知見到佢真人後，發覺得佢好健談、友善，廣東話仲講好好，原來佢嘅生活習慣同啲普羅大眾差唔多，周六、日都會睇電視劇。」

做主持挑戰大

Crystal是歌手亦是演員，但拍完睇樓節目後，也愛上做節目主持，她表示：「學到好多嘢，呢個節目主要得我一個人去主持同介紹，挑戰性都好大，開始搵到做主持嘅獨特方式，就係提供資訊性之餘，亦要做到生動、有趣。」