【武肺致失Job】吳若希一家三口出動派罩

武漢肺炎疫情嚴峻，現時一「罩」難求，善心爆棚的吳若希（Jinny）與老公心痛老人家冇口罩用，一家三口總動員出動，到佛堂派口罩及飯給在場約百位老人家。其中Jinny與囡囡淼淼同樣紮上孖辮，以「母女look」上陣，兩人負責派飯，見淼淼十分精靈，派飯給老人家時完全不怯場，眼仔睩睩，氹得他們很開心，老公Alex就負責派口罩。

五位數買口罩

Jinny透露每年新年都會與老公到佛堂派齋或禮物給獨居長者，今年因為老公見到很多獨居長者沒有口罩很慘，所以就來派口罩給他們，但為免引起混亂，故沒有公開此事，希望低調進行。她透露口罩是老公捐出來：「因為貨量唔多，喺唔同渠道搵，買咗大約1,000個口罩捐出嚟畀長者。（搵口罩期間有冇遇到困難？）好彩其他朋友幫手搵，今次係啲藥房朋友成本價讓出嚟畀我哋。（花咗幾多錢買口罩？）近5位數。」

囡囡唔鍾意出街

她又謂家中夠口罩用，亦有做足防疫措施：「最近都有搵消毒搓水液，唔係買咗好多，屋企一家七口一人一支，一支都夠用長時間。」她亦謂這段時間盡量不出街：「個女咁耐以嚟都係第一次出街，佢每日都喺屋企睇書。（有冇扭計要出街？）又冇，佢對出街唔係特別有興趣，同埋屋企有充裕嘅活動畀佢，之前買咗啲貼紙書畀佢學吓數學。」她又謂今次是第一次帶囡囡出來派飯：「話畀佢知老人家生活困難，可以派飯幫下佢哋，想教佢自己有能力就可以幫吓人。」

唔花心思畀老公

而問到現時工作可有受到影響？她坦言：「今個月有好多annual dinner取消咗，本身4、5月會出trip拍旅遊節目就取消或延期。（損失幾多錢？）唔使咁計，最緊要安全。」她表示暫時最快的工作是本月尾與幾個歌手到馬來西亞開騷，會去兩日，問到老公可會擔心她？她笑言：「我自己識得照顧自己，不過擔心有啲咩唔乾淨嘢、污糟會帶番屋企，所以番到屋企一定要做足清潔措施。」而講到老公日前生日，她表示沒有出街慶祝，抵死笑言：「喺屋企食個食淨嘅蛋糕。（仲有冇預備咩畀佢？）我唔想花心思喺佢度。」