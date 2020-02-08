「最美黃榕」李一桐三連擊　掃走吳謹言！

內地女星李一桐李一桐被知名製作人于正發掘入行，並獲推薦於《射鵰英雄傳》飾演「黃榕」一角，隨即紅遍兩岸三地，更橫掃新人獎，被封「最美黃榕」！正當外界看好她升格一線小花之際，卻突然幾乎零曝光，全年只得一套網絡劇，人氣下滑慘敗給同是「于女郎」、憑《延禧攻略》「魏瓔珞」一角爆紅的吳謹言！

EQ高贏讚賞

沉寂近兩年，李一桐終在去年底連出三劇強勢回歸，先於《海棠經雨胭脂透》搭檔鄧倫打響頭炮，首播播放量衝破5億，累積播放量更突破20億；之後接連推出《鶴唳華亭》及《劍皇朝》，當中在《劍》劇與當紅小鮮肉李現大受歡迎，帶挈她登上霸屏（霸佔屏幕）榜首位，事業再創高峰！相比之下，同期吳謹言只得《你是我的答案》一劇，而且討論度不足，再被李一桐超前。雖然外界有指李一桐「帶不火」身邊男主角，但她反借負評自嘲「體寒」，高EQ回應獲網民激讚，贏得「體寒女主」稱號。

新劇冤家路窄

曝光率贏一局，劇集上亦再勝一仗！有望於今年出街的《大唐女兒行》，一直被指是《延禧攻略》的姊妹劇，男主角再由許凱出演，惟女主角由吳謹言換成李一桐。兩女又在劇集《朝歌》碰頭，女主角吳謹言化身「妲己」，特別演出的李一桐則一改戲路演反派「狐狸精」，搶鏡度絕不輸蝕，戲裏戲外再掀惡鬥！