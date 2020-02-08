【日日挨個頭落去】Aka擇偶最緊要有…

組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）熱愛做運動，跑步、做gym、跳舞都難不倒她，練得一副高佻纖瘦的好身材，大方的她又不時在社交平台大騷fit爆身形。講到做運動，她坦言小學五年級已開始被老師揀入田徑隊，中學是學界好手，自小又有跳芭蕾舞，故為人比較好動，直至長大就keep住做gym收身，她表示：「可能有人會話我咁瘦，唔使收啦，但嗰種firm係令人好舒服，會覺得自己輕咗。」她坦言現時操到有齊腹肌、馬甲線，勤力的她冬天亦會繼續操練：「因為我好驚自己之前嘅努力會冇咗，如果唔做gym，我都會喺屋企張床做sit up嗰啲。」

現時單身的Aka又希望將來可以與男友一起做運動，至於擇偶條件，她希望兩人價值觀要一樣，對方要有自己憧憬的理想，自己不喜歡有夜生活、食煙飲酒及小氣計較的男生，更重要是希望對方會有胸肌，笑言：「最緊要如果佢有胸肌，我挨落去就會好舒服，有安全感。（要好大隻？）又唔使好大隻，有胸肌就得。（有胸肌但有肚腩得唔得？）應該唔會翤，總之個人個身係要厚嘅，幾好，可以保護到我。」

問到到時會否日日摸男友的胸肌？她笑言：「我會日日挨個頭落去，畀我瞓一陣先，我唔講嘢住，一定勁舒服，我成日都會幻想，如果有就好啦，唔知我遇唔遇到呢？」問到現時望男生第一眼可是睇有沒有胸肌？她笑言：「好似好鹹濕咁，但唔係嘅，我係望對眼先嘅，因為由望你嘅眼神，唔多唔少都會feel到佢係咪一個真誠嘅人，但可能我會畀人呃，哈哈。」

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