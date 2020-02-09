被當陸客拒入境　台男唱周杰倫歌成功過關

周杰倫（Jay）除咗係台灣天王，喺亞洲區都好出名，估唔到靠佢個名竟然可以打破因武漢肺炎限制入境禁令，喺機場唱Jay嘅歌竟然順利入境印尼！

事情是這樣的，話說武漢肺炎疫情擴散，唔少國家都開始限制中國旅客入境，一名自稱係科技公司經理嘅男子，佢喺Facebook分享了「驚險」入境經歷，話喺印尼雅加達機場時，發現前面位中國籍旅客被拒絕入境，輪到佢時，雖然佢好積極解釋自己來自台灣而非內地遊客，但關員用印尼文不停重複同講佢聽唔明。

最後佢決定試吓其他海關人員，就喺以為要被遣返時，關員問：「Who is the popular singer in Taiwan？（誰是台灣最有名的歌星）」佢答蔡依林、林宥嘉……，對方零反應，跟住佢問係咪「Jay Chou？（周杰倫）」，關員就滿意點頭，正當佢天真地以為過到骨，點知關員再要求「Sing！」雖然佢係第一次喺機場唱歌，仲係喊住唱咗首《說好不哭》，不過成功入境，真係淚中帶笑。

唔知呢位科技公司經理嘅入境奇遇係堅定流，但有逾萬網民人就睇得好過癮不停點讚，仲紛紛留言：「這是我看到最棒的旅行故事，有驚無險，破涕為笑，讚嘆勇敢多智嘅台灣人」，Jay能助闖關，真係信不信由你。