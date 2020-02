被當陸客拒入境　台男唱周杰倫歌成功過關

周杰倫(Jay)除咗係台灣天王,喺亞洲區都好出名,估唔到靠佢個名竟然可以打破因武漢肺炎限制入境禁令,喺機場唱Jay嘅歌竟然順利入境印尼!

事情是這樣的,話說武漢肺炎疫情擴散,唔少國家都開始限制中國旅客入境,一名自稱係科技公司經理嘅男子,佢喺Facebook分享了「驚險」入境經歷,話喺印尼雅加達機場時,發現前面位中國籍旅客被拒絕入境,輪到佢時,雖然佢好積極解釋自己來自台灣而非內地遊客,但關員用印尼文不停重複同講佢聽唔明。

最後佢決定試吓其他海關人員,就喺以為要被遣返時,關員問:「Who is the popular singer in Taiwan?(誰是台灣最有名的歌星)」佢答蔡依林、林宥嘉……,對方零反應,跟住佢問係咪「Jay Chou?(周杰倫)」,關員就滿意點頭,正當佢天真地以為過到骨,點知關員再要求「Sing!」雖然佢係第一次喺機場唱歌,仲係喊住唱咗首《說好不哭》,不過成功入境,真係淚中帶笑。

唔知呢位科技公司經理嘅入境奇遇係堅定流,但有逾萬網民人就睇得好過癮不停點讚,仲紛紛留言:「這是我看到最棒的旅行故事,有驚無險,破涕為笑,讚嘆勇敢多智嘅台灣人」,Jay能助闖關,真係信不信由你。