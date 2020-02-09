東方日報C1：吳若希關懷老友家全家出動派口罩

疫情持續，口罩物資短缺，善心爆棚的吳若希與老公不忍老人家冇口罩用，昨日一家三口到佛堂派發一千個口罩及飯盒給百位長者。而印度裔藝人喬寶寶亦與居港同鄉，免費派1萬個口罩給「老友記」，兩位藝人不約而同齊齊送暖！

歌手吳若希（Jinny）一家三口昨日戴上口罩，到佛堂派口罩及飯盒給在場約一百位老人家。其中Jinny與囡囡淼淼同樣紮上孖辮，以「母女Look」上陣，兩人負責派飯盒，淼淼十分精靈，派飯盒給老人家時完全不怯場，眼仔睩睩，氹得老人家很開心，而老公Alex就負責派口罩。

做足防疫 撲搓手液

Jinny透露每年新年都會與老公到佛堂派齋或禮物給獨居長者，今年老公見到很多獨居長者沒有口罩，特別張羅口罩送給他們，但為免引起混亂，沒有公開此事，希望低調進行。她指口罩由老公捐出：「因為貨量唔多，喺唔同渠道搵，買咗大約一千個口罩捐出嚟畀長者。（搵口罩期間有冇遇到困難？）好彩其他朋友幫手搵，今次係啲藥房朋友成本價讓出嚟畀我哋。（花咗幾多錢？）近5位數。」

她指家中夠口罩用，亦有做足防疫措施：「要搵消毒搓手液，唔係買咗好多，屋企一家七口一人一支，一支都夠用長時間。」又說這段時間盡量不出街：「咁耐以嚟，個女都係第一次出街，佢每日都喺屋企睇書。（有冇扭計要出街？）又冇，佢對出街唔係特別有興趣，同埋屋企有充裕嘅活動畀佢，之前買咗啲貼紙書畀佢學吓數學。」今次第一次帶囡囡出來派飯，想讓囡囡知道老人家生活困難：「派飯盒畀老人家，係想教佢自己有能力，就可以幫吓人。」

工作方面，Jinny直認受到影響：「今個月有好多Annual Dinner取消咗，本來4、5月會出Trip拍旅遊節目，依家取消或延期。（損失幾多錢？）唔使咁計，最緊要安全。」月底她將與幾位歌手前往馬來西亞開騷，逗留兩日，問到老公可會擔心？她笑言：「我識得照顧自己，只係擔心有啲咩唔乾淨、污糟嘢會帶返屋企，所以返屋企前一定要做足清潔措施。」其夫日前生日，她表示沒有出街慶祝，笑言：「喺屋企食個食剩嘅蛋糕。（仲有冇預備咩畀佢？）我唔想花心思喺佢度。」

喬寶寶不忿商人無良

另方面，印度裔藝人喬寶寶昨午亦與居港的同鄉於佐敦免費派發1萬個口罩給65歲以上的長者，每人可得一包五個裝的口罩，約45分鐘派完。現場逾數百人受惠，並向身穿「I Love HK」的寶寶致謝，他說：「唔忿氣有無良藥房趁疫情炒高幾倍價錢嚟賣，所以特別想幫基層長者，佢哋環境麻麻哋，抵抗力都弱啲。」

他覺得助人不分種族，呼籲更多人從不同渠道獲得物資，可捐贈給有需要人士。

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