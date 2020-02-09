新冠肺炎搶廁紙潮　楊卓娜疑係幕後推手？

新冠肺炎疫情嚴峻，除咗口罩賣斷市，早幾日仲因為有傳廁紙可能短缺而出現搶廁紙潮，不過超市同供應商好快就澄清咗廁紙跟紙巾供應量穩定，叫市民無須恐慌。咁到底廁紙供應告急嘅消息係喺邊度傳出？網上流傳疑似藝人楊卓娜嘅錄音，內容係咁嘅，佢話：「我哋頭先去買紙巾，因為我老公個客話我哋知，佢哋係做運輸嘅，佢哋話個物流可能有啲停滯，因為封關，咁短期內呢冇紙巾，尤其是卷裝紙巾，咁你哋考慮吓自己使唔使買少少啦，如果冇嘅真係要買少少，咁又唔使好恐慌嘅。」雖然話唔使恐慌，但呢把疑似楊卓娜嘅聲其後又大爆原來有啲品牌嘅紙巾廠喺武漢，因為生產唔到所以供應就會有問題，叫大家考慮自己有冇存貨，最後都係強調唔需要恐慌。

分享抗疫方法

有指呢段錄音喺搶廁紙潮前兩日已經有，消息人傳人嘅速度可謂快過疫症，所以唔少人都信以為真去盲搶紙巾，仲話分分鐘呢段錄音係其中一個源頭令大家走晒去撲紙。其實楊卓娜一向好關心疫情，近日就不斷發文同大家分享點樣抗疫，除咗教整口罩套之外，仲呼籲大家如果有鬆動就帶多兩個口罩喺身，分享畀有需要嘅路人。相信如果把聲嘅主人真係楊卓娜嘅話，佢都係因為收到消息太心急提醒身邊人，所以先未嚟得切Fact check喇！