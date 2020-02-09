連詩雅擇偶人品行先　舊愛家境富裕係機緣

女星連詩雅（Shiga）接受電台節目訪問，今年踏入樂壇十周年的Shiga不像一般女歌手走玉女路線，出道第二年就大膽性感演出電影《喜愛夜蒲》走紅，她多首歌曲於網上點擊率均突破百萬曾被封為「點擊女王」，奈何兩年多前，Shiga的經理人公司跟華納唱片爆出合約糾紛，令其音樂事業一度叫停，直至去年轉投星夢娛樂才重新派歌上台。Shiga直認音樂事業停頓的一年多，的確有不快，她說：「唔開心係因為想做嘅事做唔到，但我唔會埋怨任何一方，有唔知點算，事關自己控制不到，都有想過自己係咪仲適合做呢行。」

大讚男友對家人好

連詩雅出道十年戀事多，當年她憑《喜》走紅之後，就立即被爆十多歲時跟舊愛的親熱照；之後因為曾跟蔡卓妍（阿Sa）現任男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰相戀，一度被扣上「拜金港女」的帽子；跟石恆聰分手後，又被指翻撻音樂才子前度徐浩（Terry）。對於曾被指拜金，Shiga回應說：「因為機緣，我有啲拍過拖嘅人或者屋企好有錢，但我從來係人品先行，唔關錢財事！（欣賞徐浩係才華？）每一個人都有唔同嘅才華，我欣賞佢係人品，佢對人、對家人、對身邊人都好好，呢啲先最重要。」Shiga還大讚徐浩外表cool但內裏感性，不過她不急於結婚，除非忽然想生孩子。