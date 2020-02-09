佗B崔智友驚喜登場　孫藝珍為玄彬擋槍倒地

韓國型男玄彬與女星孫藝珍主演的tvN劇集《愛的迫降》昨晚播出第13集，講到玄彬飾演的北韓軍與孫藝珍飾演的南韓服飾品牌CEO不知道何時要再分離，爭取時間約會。

早前宣布會客串劇集、正在佗B的韓劇《天國的階級》女星崔智友，昨晚驚喜亮相，身穿鬆身衫的崔智友雖然懷孕五個月，但上鏡時依然未見肚。玄彬的下屬金舟墨是崔智友的忠實粉絲，孫藝珍幫助金舟墨實現願望，安排他與崔智友見面，當金舟墨見到偶像，立即感動到眼濕濕，崔智友說：「世理（孫藝珍）平時好少有咁嘅要求，今次就係咁求我，佢話你為咗見我而從好遠嘅地方過嚟，好多謝你。」

不過眾人之後再因為金永敏的威脅而陷入危機，他利用身在北韓的家人恐嚇金永敏，玄彬及孫藝珍更因此墮入陷阱，而最後孫藝珍就為了救玄彬而中槍，她因為中槍而倒下，玄彬抱着失去意識的孫藝珍痛哭，場面催淚。昨晚一集錄得14.1%的平均收視，最高升至15.7%，在同時段節目中收視稱冠。

而崔智友所屬事務所今日公開拍攝《愛》劇時的花絮照，在埋位前她與金舟墨一起對劇本，氣氛融洽，據指當初製作組向崔智友提出邀請時，崔智友很快會答應，而崔智友當日亦在現場表示：「我平時都有追睇《愛的迫降》，有咁好嘅作品邀請我客串，我更加多謝啦。」