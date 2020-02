木村個唱開鑼！好友齊捧場星光熠熠

日劇天王木村拓哉的首次個人巡唱《TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow》昨日在東京國立代代木競技場第一體育館開鑼,一連三天舉行,大阪站則在本月19和20日演出,5場共6萬7千5百觀眾捧場。今次是SMAP解散、2015年SMAP演唱會後,木村5年來再次踏足舞台開騷。

昨晚首場演出吸引1萬2千5百人捧場,圈中好友紛紛到來撐場,包括曾跟他合作日劇《教場》的林遣都、三浦翔平、大島優子,以及《Grand Maison東京》的及川光博、澤村一樹、富永愛、中村杏、玉森裕太、《BG~身邊警護人》的間宮祥太郎、好友明石家森馬及同門師弟龜梨和也等,場面星光熠熠,還有B'z的稻葉浩志、松隆子、長澤正美等送上花牌賀演唱會成功。

演唱會長達兩小時,木村演唱多首經典歌曲,SMAP名曲《SHAKE》響起前奏,即令全場樂迷尖叫不停,還有SMAP名曲《夜空的那一方》,木村主演的經典日劇《悠長假期》主題曲《La La La Love Song》及《愛情白皮書》的《True Love》,木村首張個人專輯《Go with the Flow》的新歌等,全晚共唱20首歌,讓樂迷盡興而回。