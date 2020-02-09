木村個唱開鑼！好友齊捧場星光熠熠
2020年02月09日 12:34
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木村拓哉的首個個人巡唱昨晚在東京國立代代木競技場第一體育館開鑼。
日劇天王木村拓哉的首次個人巡唱《TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow》昨日在東京國立代代木競技場第一體育館開鑼，一連三天舉行，大阪站則在本月19和20日演出，5場共6萬7千5百觀眾捧場。今次是SMAP解散、2015年SMAP演唱會後，木村5年來再次踏足舞台開騷。
昨晚首場演出吸引1萬2千5百人捧場，圈中好友紛紛到來撐場，包括曾跟他合作日劇《教場》的林遣都、三浦翔平、大島優子，以及《Grand Maison東京》的及川光博、澤村一樹、富永愛、中村杏、玉森裕太、《BG~身邊警護人》的間宮祥太郎、好友明石家森馬及同門師弟龜梨和也等，場面星光熠熠，還有B'z的稻葉浩志、松隆子、長澤正美等送上花牌賀演唱會成功。
演唱會長達兩小時，木村演唱多首經典歌曲，SMAP名曲《SHAKE》響起前奏，即令全場樂迷尖叫不停，還有SMAP名曲《夜空的那一方》，木村主演的經典日劇《悠長假期》主題曲《La La La Love Song》及《愛情白皮書》的《True Love》，木村首張個人專輯《Go with the Flow》的新歌等，全晚共唱20首歌，讓樂迷盡興而回。