【留家防疫】隋棠同仔女玩呢啲令網友崩潰

新冠肺炎疫情全球擴散，唔少人都乖乖留喺屋企防疫，大人就話有唔少娛樂，咁小朋友又可以玩咩呢？育有兩子一女嘅台灣名模隋棠就同大家分享「住家旅行團」嘅行程，分別係經濟團行程：「客廳→廚房→臥室→廁所→客廳→循環遊」同埋豪華團行程：「樓上→樓下→前院→後花園→自由行」相當幽默！不過小朋友聽完都未必識笑，最實際都係同佢哋玩！見隋棠陪大仔Max和二女Lucy一齊玩包剪揼，而輸咗嘅人就要畫花面，最後三個人都變晒花面貓，隋棠話：「不分軒輊的兄妹！八字眉嚕喜（Lucy），眼鏡好適合她。」之後Max同Lucy仲齊齊扮「尿片超人」，將尿片笠上頭，效果爆笑！隋棠都表示：「本遊戲沒有重點，但很好笑。」

與蛋的親密接觸

不過之後嘅遊戲就引起唔少爭議，事關隋棠畀兩個仔女坐喺地上玩「與蛋的親密接觸」，畀佢哋自己打開蛋殼，又可以試吓壓爛蛋黃，但就搞到周地都係蛋液，唔少媽媽網友都高呼：「不要玩食物！」仲崩潰話咁樣玩完地板好難洗得甩陣腥味，而且生雞蛋有沙門氏菌，對小朋友嚟講都幾危險。但亦有網友覺得隋棠做得好，可以畀小朋友體驗唔同嘅嘢。而隋棠亦有回覆關於浪費食物嘅指摘，佢表示：「好奇心是創造力的根源，透過陪孩子玩蛋的過程，除了可以滿足孩子的好奇心、培養親子親密關係之外，雞哪裏來的生物學、破蛋殼的物理等，也都能在玩的過程認識體驗到，我覺得很值得😄無論如何，謝謝你的指教🙏」