張兆輝醜性大發毒打黃智賢　累姚子羚撞車

由張兆輝、蕭正楠、姚子羚及洪永城主演的無綫劇集《黃金有罪》即將進入結局篇，張兆輝飾演的「榮木桐」演技大獲好評，也帶挈劇集在多個內地影片網站穩佔三甲，點擊累計數字衝破20億，成績斐然。

榮木桐開始慢慢露出狐狸尾巴，為求目的不擇手段，妄顧兄弟情，一而再利用蕭正楠飾演的「錢永進」成為「股壇大鱷」之外，又情傷姚子羚飾演的「水敏晶」，令晶晶患上情緒病。來到結局階段，榮木桐的銳勢不再，事緣受香港經濟下滑拖累，股價大跌，榮木桐、黃智賢飾演的「唐昊峰」及林韋辰飾演的「沈岳泰」不但身家大縮水，更因涉及非法勾當而被查，榮木桐因涉賄案件，令創辦的「濚木集團」股價難以翻身，自知一身蟻的榮木桐不斷使出橫手，務求甩身，盡顯人性醜惡一面。

早前，張兆輝與黃智賢為劇集拍攝一場打鬥戲，劇情講述兩人在股價急瀉後，張兆輝將旗下蝕本生意斬纜，令黃智賢損失慘重，因而懷恨在心欲向張兆輝報復，反被對方毒打，拍攝期間，兩人相當入戲，表現兇狠的張兆輝更棍棍有力，對敵人毫不留情。

而結局篇又會有血腥場面，今次是飾演大好人的姚子羚，她於良心驅使下，終於將張兆輝行賄的真相告知蕭正楠，可惜被張兆輝無意中得知他們的部署，為搶回證據，一再向姚子羚相逼，混亂間子羚被車撞倒。