血濺廚房！鄧月平幫人插傷手唔出聲

藝人鄧月平（Larine）有份參與的ViuTV煮食綜藝節目《辣伙頭》明日首播，想不到原來Larine的廚藝不俗，表現令人驚喜，但卻為幫其他參賽者而血濺廚房。

Larine透露六歲時已開始炒菜煮飯，所有家務都懂得處理，並獲得鄧媽媽真傳：「我諗大家唔會覺得我識煮嘢食，其實我六歲開始，媽咪已經叫我入廚房幫手，切吓煮吓嘢食，因為屋企人覺得小朋友獨立係由細培養，所以屋企嘅家務同瑣碎事好似縫紉、簡單木工，爸爸媽媽、外公外婆都有教我做，佢哋覺得我將來作為一個賢淑嘅太太，係必須要識嘅。」

講到今次有機會在節目上一展廚藝，Larine坦言初時沒甚麼準備，只依照平日的烹調水準參賽，豈料比賽的測試愈來愈難﹕「要煮一啲從未食過、唔知咩味嘅嘢，咁我就事先喺屋企搵啲食譜搵啲靈感試煮，真係唔得嘅話就去問吓朋友偷師，同埋依家網上好多食譜、製作方法、調味配方好齊全，跟住整都會有唔錯嘅效果。」

首集參賽者之一的藝人洛兒煮到失火，Larine竟然不怕熱又唔怕火，一手幫對方拎開着火的煲，在旁工作人員卻嚇到睩大眼，Larine解釋：「當時洛兒切緊嘢冇顧到個煲，咁啱我同佢同一張枱，我喺隔籬見到佢冇反應，情急之下伸手幫佢攞開隻煲，希望令到個煲離開熱力，個火唔好愈燒愈大，然後主持人用煲蓋整熄個火，最後都安全，拍攝都冇出咩意外。」

第一集發生洛兒失火事件，得Larine即時勇救；其後有次Larine又幫另一位參賽者開帶子，結果插傷左手手掌：「我幫佢開帶子時太急啦，成把刀隊咗落手，當下我見有啲血飛出嚟，就即刻用紙巾包住隻手，然後不斷換紙巾，因為傷口都幾深，到煮完係成個比賽冇人發現我受咗傷，我係隠藏得非常好。」