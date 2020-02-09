無懼新冠肺炎！林二汶岑寧兒台灣照開騷

因為新冠肺炎肆虐，中港、星馬等地好多演唱會都宣布延期，不過歌手林二汶、岑寧兒（Yoyo）則無懼疫情，日前在台北Legacy Taipei攜手舉行音樂會，而觀眾就戴上口罩睇騷。兩人刻意構思了全程同台的歌單，合唱作品更佔大多數。Yoyo解釋道：「我哋想個show由頭到尾兩個人都在台上，合唱歌甚至多過solo嘅歌，即使獨唱時，二汶都可以喺台上搖shaker打節奏，或者我幫佢唱和音，做出一個兩個人好融洽嘅表演。」由於兩人是要好的閨蜜，在歌曲排練方面省卻了磨合的時間，音會上另一特色是用上了Yoyo在台灣的御用樂隊，對此二汶感到份外興奮：「上次喺香港睇Yoyo嘅show已經好鍾意佢隊band，今次真係可以同呢班音樂人合作，我又學咗嘢，而佢哋嘅音樂真係做得好好，所以今次特別開心。」

今次與二汶合作，Yoyo用了「安心」二字來形容在台上的心情：「有擔心過用國語表演同二汶會表現陌生，因為怕要諗多咗先知點講，就冇平時咁好玩，但結果唔會囉，同平時都差唔多咁自然，加上二汶講嘢好叻，我就算由頭到尾唔使講嘢，佢都會諗晒成個show歌與歌之間要講乜嘢，佢又好識handle一個show嘅flow同氣氛，所以好安心。」二汶則以「默契」來形容，她說：「因為我哋太好朋友，就算連傾偈都可以有好多火花，我同佢可以無所不談，音樂上，只要大家講上半句，對方都會知下半句想講乜，呢種默契同友誼真係唔多。」兩人更找來組合小塵埃擔任暖場嘉賓。

她們更計劃將將這個音樂會作巡迴演出，香港當然是其中一站，二汶說：「當然希望可以帶到返嚟香港，畀啲力量大家，大家互相鼓勵一下；依家呢個時間最重要係咁，就如《銀髮白》中嘅一句歌詞：世界再壞仍舊不怕，希望呢個tour可以將呢句歌詞發揚光大。」