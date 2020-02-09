李施嬅返金宵大廈　海俊傑消滅山聰搶CoCo

藝人李施嬅在無綫默默耕耘17年，終憑《金宵大廈》CoCo一角，首奪在無綫第一個大獎「最受歡迎電視女角色」，人氣急升的她，更有機會在《善心滿東華》中，自彈自唱發揮其歌唱才華，而施嬅的歌手夢更走得更遠，皆因她終正式成為歌手，將於2月12日39歲生日前，和海俊傑（海仔）推出第一首歌《二次緣》，舊地重遊到拍攝《金》劇的香檳大廈，拍攝MV發展一段苦戀。

施嬅首度拍攝屬於自己的MV，由錄音、拍攝，甚至每一句對白都一絲不苟，她說：「拍劇同MV好唔同，對我嚟講係大突破，好彩喺錄音時，海仔畀咗好多鼓勵同意見我紓緩咗唔少壓力，同埋學曉咗好多錄音上嘅技巧。」而海仔雖沒參演《金》，但在「金宵大廈」時就如「上身」一樣，突然說 :「我要消滅阿蕭（陳山聰在《金》劇中的角色）。」最令人意外是，海太得知老公和施嬅拍劇又合唱時，竟然沒半點醋意，更說：「希望老公忘記我，愛上施嬅。」再解釋說：「老公投入角色先有更好嘅作品。」

海仔在短時間內可兩度跟施嬅合作，他說：「好多謝佢喺演技上嘅提點，始終暫別咗電視圈一段時間，演技上有好多可以做得更好嘅地方。」談及在MV有吵大鑊戲，他讚施嬅是鬧交好對手：「佢令到我更容易入戲。」

海仔唱片公司高層Tommy受訪時表示：「其實《金》劇未播出前，施嬅同海仔拍《法證先鋒IV》，唱片公司老闆探班遇見施嬅，獨具慧眼覺得她是海仔合唱的不二之選，雙方一拍即合。」問可會簽施嬅正式成為旗下歌手？他說不排除和施嬅再有合作。