岑日珈對異性冇興趣　被阿媽追問性向

女星岑日珈（Angie）去年諸事不順，自爆近乎是零工作，她認識了一位師傅，對方第一次見她就講得出她曾經發生的一單痛苦事，對方贈她只是時機未到，她說：「你驚咩，等吓啦，話我28到32歲個運會好，機會亦最多，未來老公都係等吓會有。」距離轉運還有兩年，但她對前景好迷茫說：「我都唔知等唔等！」她連愛情都提不起興趣，坦言身邊有追求者，她說：「唔知點解開始對異性冇乜興趣，但唔代表我對同性有興趣，有朋友介紹男性朋友畀我識，傾得埋係OK嘅，但我唔想做男女朋友，真係唔想住，突然覺得呢樣嘢唔吸引，如果有得揀我寧願揀工作先，媽咪都問我係咪唔鍾意男人，見我攬住啲狗，又問我係咪有問題，佢好驚我下半世會唔會同啲狗一齊。」她相信緣分自有天安排。

她又表示過去一年有好多工作傾唔成：「好多次去到臨尾都係衰咗，係有少少唔開心，覺得好似浪費咗一年青春，可能係社會狀況問題，唔只我一個係咁，亦可能自己仲未遇到一啲好嘅機會。」

即將26歲的她，記得出道時曾經講過畀6年時間自己在圈中發展，她說：「依家過咗5年，都差唔多啦，年紀唔算好細，我要開始諗吓係咪要有一個新嘅轉捩點。」她自認運氣麻麻，出道時覺得上天對她好好，給她很多機會，她自我反省說：「當時自己未有好好珍惜，同善用嗰個機會，可能喺刻得來比較易，冇咁認真去做，依家諗番起有啲後悔，如果你畀我可以回到嗰刻，有好多機會時候，我會畀多一百倍努力去表現自己。」

她眼見好多後生的藝人好叻，她說：「我又唔係聰明，自商又唔係好高，都驚第時真係會老，要為將來打算吓。」家中飼養了狗仔同貓仔的她，透露想學做寵物美容：「其實兩年前我已經有呢個諗法，想考美容師牌，幫狗仔沖涼美容，做番自己喜歡嘅嘢，我可以帶埋我啲狗仔貓仔落舖頭，等我有多啲時間陪吓佢哋。」