黃文意進軍商場大計延期　蔡嘉欣靠積蓄交租

分別在荃灣、銅鑼灣及觀塘經營護膚品生意的無綫藝人黃文意，指由於分店位於工廈，租金大約僅萬多元，而生意亦未受疫情有大影響，惟打算下月在銅鑼灣大型商場再開分店的計劃則要延期：「本身喺工廈，人流一向唔算太多，主要靠網上生意多，每個月又有Vip日，客人都會趁呢啲日子買嘢。不過原定下個月開分店，真係受影響要延期。」

她又決定為員工提供韓國KF94口罩，以保安心：「如果有小朋友嘅同事要求早收工，我都會畀佢早啲走。本身我冇賣口罩同搓手液，為咗呢個疫情，都有幫好多客人訂，因為咁而要OT搞通宵，員工都冇怨言，大家互相幫忙抗疫。」

蔡嘉欣嘔凸

而在銅鑼灣經營時裝店多年的落選港姐蔡嘉欣，透露需要動用積蓄以應付租金：「依家人流幾乎係零，等於白交租，所以靠積蓄嚟交租。（租金幾多？）唔方便講，如果要講蝕，一定係人工，因為有請全職員工，扣埋租金同人工，我真係冇乜錢剩。原本新年後搬新舖，依家都要擱置。我都明白呢一刻大家都冇心情出街或扮靚，惟有大家齊心捱過。」同時經營美甲店的她收到不少客人陸續取消預約，十分頭痛。