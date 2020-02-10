新冠肺炎影響！林雅詩時裝店慘蝕百萬

在新冠肺炎疫情陰霾下，零售業百上加斤，近日有員工爆料指藝人林雅詩（Grace）有份投資、全港有近三十間的時裝連鎖店陷結業邊緣，受影響員工逾百人！日前中午時分Grace如常到位於港島東的店舖打躉，落手落腳整理服裝及向顧客落推銷，但門庭冷清。

對於員工爆，身為股東之一的Grace隱晦地表示：「呢個我唔方便回應，我只係小股東，我嘅朋友先係大股東，對佢嘅所有決定都會尊重，睇情況再同大家交代。」問到生意經營上是否有困難？Grace直認不諱，她稱之前受社會運動而令生意一落千丈，加上新冠肺炎疫情，令生意雪上加霜：「依家好多人冇口罩都唔敢出街，而且衫算係奢侈品，除非我賣口罩啦，就有人買，不過我有口罩都唔賣，只會派畀大家。坦白講，依家某間店一日嘅營業額只得三位數，但一個月租金都五、六位數，仲未計人工、管理費同燈油火蠟，商場又唔肯減租，我都要同拍檔傾吓之後點安排。」

問到最壞打算是否結業？她無奈說：「如果真係要行呢步，我會好唔捨得，我真係努力過，創業難，守業更難，我已經日日落店做埋售貨員，有時要面對啲客嘅不禮貌態度，又要幫佢哋攞鞋、服侍佢哋試鞋，我真係係由低做起。」她稱投資了年半，最初半年的業績不俗，有想過開分店，但奈何撞正社會運動及疫症雙重打擊令好夢成空外，每月更要貼錢：「我都唔想員工冇咗份工，但真係捱得好慘，我拍檔有近三十間鋪，唔好講賺錢，人工同舖租都唔夠，一個月要蝕好多，我自己都好唔捨得，每日都好心痛，自己都好掙扎，將來係點、下一步係點要同拍檔傾，但佢有咩決定都會尊重佢。」據知，Grace投資了年半，但已蝕了七位數字。