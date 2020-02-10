東方日報C1：張敬軒餅舖停業林雅詩時裝店慘蝕百萬

全港活在疫情陰霾，市民為慳口罩都盡量避免外出，令飲食及零售業生意一落千丈，不少更面臨結業危機！其中歌手張敬軒經營的餅店宣布今日起暫停營業，而藝人林雅詩有份投資的時裝店則被爆全線27間分店面臨結業，她坦言每日只有三位數營業額，每月貼錢慘蝕百萬。

新冠肺炎疫情嚴峻，人人自危擔心「中招」而減少外出消費，令本港經濟大受打擊，近期甚少公開露面的歌手張敬軒亦成為「受害者」之一！由他投資經營的高級食肆「仙后餐廳」，旗下位於餐廳鄰近的附屬餅店日前於官方Instagram貼出告示：「餅店Pâtisserie將由2020年2月10日起暫停營業，直至另行通知。」經理人霍汶希被問此事時只說：「呢方面暫不回應。」消息一出令軒迷甚為憂心！不過，有歌迷登入該餐廳網頁發現仍接受訂位，似乎總店照常營業，才令人鬆一口氣。

落舖推銷 人影都唔多個

至於另一受害者則是林雅詩（Grace），近日有員工爆料指她有份投資、全港有27間的時裝連鎖店陷結業邊緣，受影響員工逾百人！日前中午時分，她如常到位於港島東的分店打躉，落手落腳整理服裝及向顧客落力推銷，雖然店內正做減價，但門庭冷清。

對於員工爆料，Grace隱晦地說：「呢個我唔方便回應，我只係小股東，我嘅朋友先係大股東，對佢嘅所有決定都會尊重，睇情況再同大家交代。」問到生意經營上是否有困難，她直認不諱：「坦白講，依家一日嘅營業額只得三位數，我一個月租金都五、六位數，仲未計人工、管理費同燈油火蠟。」問到最壞打算是否結業，她無奈說：「如果真係要行呢步，我會好唔捨得！我真係好努力，日日落店做埋售貨員，有時要面對啲客嘅不禮貌態度，又要服侍佢哋試鞋。」又指投資年半，最初半年業績不俗，有想過再開分店，現時不止好夢成空，每月更要貼錢：「我都唔想員工冇咗份工，但真係捱得好慘，一個月要蝕好多，我自己都好唔捨得、好心痛，下一步係點要同拍檔傾。」據知，Grace投資年半，慘蝕七位數字。

工作叫停 失數十萬收入

另外，Grace與經理人馬天樂昨日現身深水埗出席活動及派口罩，表示預派2,000個，為免拿不到的市民投訴，故不會刻意叫人前來排隊。Grace笑言大家最近很忙，既要撲口罩又要搶廁紙，坦言所有工作叫停後損失約六位數收入，惟有利用多出來的時間參與慈善活動。

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