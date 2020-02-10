奧斯卡得獎表　《上流寄生族》獲四獎成大贏家

《第92屆奧斯卡金像獎》舉行完畢，奉俊昊執導的《上流寄生族》獲6獎提名，最終連奪最佳電影、導演、國際電影與原著劇本4獎成為今屆奧斯卡的大贏家，開創韓國片史上新一頁！而僅次於《上》就是共獲3獎的戰爭片《1917：逆戰救兵》（1917）。《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）、《JOKER小丑》（Joker）與《極速傳奇：褔特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）各獲兩獎。

《第92屆奧斯卡金像獎》部分得獎名單：

最佳電影：《上流寄生族》

最佳男主角：華堅馮力士《JOKER小丑》

最佳女主角：雲妮絲維嘉《星夢女神 : 茱地嘉蘭》

最佳男配角：畢彼特《從前，有個荷里活》

最佳女配角：羅拉丹恩《婚姻故事》

最佳導演：奉俊昊《上流寄生族》

最佳國際電影：《上流寄生族》（南韓）

最佳動畫：《反斗奇兵4》

最佳改編劇本：《陽光兔仔兵》

最佳原著劇本：《上流寄生族》

最佳攝影：《1917：逆戰救兵》

最佳服裝設計：《小婦人》

最佳美術指導：《從前，有個荷里活》

最佳剪接：《極速傳奇：褔特決戰法拉利》

最佳音響剪接：《極速傳奇：褔特決戰法拉利》

最佳音響混音：《1917：逆戰救兵》

最佳原創配樂：《JOKER小丑》

最佳原創歌曲：《I'm Gonna Love Me Again》（《搖滾太空人》）

最佳化妝與髮型：《爆炸性醜聞》

最佳視覺效果：《1917：逆戰救兵》