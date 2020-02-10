獲邀分享抗炎貼士　陳健安家居自設防疫區

新冠肺炎疫情全城關注，對於如何做足防疫措施都議論紛紛，現為「仁美清敘」主席的程瑤邀請於理工大學護理學院畢業的組合C AllStar成員陳健安，接受其主持的網上節目《商演女皇》訪問，程瑤說︰「因為知道佢讀護理系，對呢方面有認識，所以就請佢嚟分享更多防疫知識及小貼士。」

煩過你阿媽防疫提醒

陳健安透露近兩星期特別在IG製造了短片教大家防疫知識，笑言為吸引注意，特別把這系列短片命名為「煩過你阿媽防疫提醒」︰「記得年初一時已有確診個案出現，當日我返到屋企冇咩嘢做，咪諗拍吓片，因為我喺防疫方面有一啲生活化例子可以做到，唔知大家識唔識，又或者大家可能都會諗到。於是我年初一就拍咗一段片，比較生活化。」

減少用手指接觸外界

他透露該片主要是教授如何減少用手指接觸外界的東西︰「例如開門可以用手虎口位去開，推門又唔好用整隻手去推，用腳推門底部，其實目的係盡量減少接觸外界東西，唔好用手指頭，因為手指頭大家最常用去摸嘢，尤其摸自己嘅五官。」

衣物集中放一個地方

此外，陳健安又笑言已在家中設置「防疫區」︰「我將屋企有個地方打造成防疫區，如果屋企人上嚟食飯，或者自己都好，背囊、外套、帽，全部放喺嗰度，唔會拎入房或者拎入屋內，而鞋就抹咗先放入鞋櫃。」