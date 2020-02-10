燉湯店頂得住！楊明莊思明日本撲唔到口罩

藝人楊明與女友莊思明今日約下午3時多，齊齊戴住口罩同帽、推住3個行李箱及大袋現身機場抵港大堂。他們表示從日本返港，總共去了十日，講到現時新冠肺炎疫情嚴峻，問到之前可有想過取消行程？楊明說：「冇，都會照去，上年12月已經Plan咗。」莊思明說：「啱啱喺飛機上面全程都戴口罩同消毒，盡量唔去廁所。」

問到今次旅程有周圍去撲口罩？楊明無奈說：「成個旅程嘅重心都係搵口罩，好難買，所以就算見到花粉口罩都買住先。（自己有口罩存貨？）冇囤積，但都買咗啲畀公司，佢哋一日都要用幾十個，一定要有足夠貨源。（有加強燉湯店員工嘅防禦措施？）有，有畀埋洗手液，除咗食飯之外，全程佢哋都要戴口罩。」莊思明又指之前都有於家鄉馬來西亞訂口罩，不過都唔成功：「媽咪託人買都買唔到，好多朋友仲去更偏僻嘅地方搵，例如南非，因為啲熱門地日本、韓國都冇，去日本藥妝店一隻都搵唔到。」

未打算結束分店

疫情令市道轉差，講到就連張敬軒都宣布由他投資經營的餅店暫停營業，楊明聞言極為錯愕，問到可有影響他的燉湯店生意？他坦言都有：「少咗人喺街上面行走，市面都靜咗好多，之前受社會運動問題影響、再到疫情，真係傷上加傷，有啲食肆、零售業都好辛苦。（之前被連番追擊，舖頭有危機？）好彩暫時都OK，頂到吓，有冇錢賺就其次，但都仲有好多市民支持，掹掹緊就收緊開支。（再係咁有諗過結束分店？）暫時未有呢個諗法。」