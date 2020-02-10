屋企做運動減肥！余香凝跳舞畀人話肉酸

歌手余香凝（Jennifer）到電台宣傳新歌《無得比》，她說：「我以往唱嘅都係慢歌，呢首係快歌，希望可以畀啲正能量大家，因為近年太多負能量。首歌係希望大家唔好將自己同其他人比較。」她透露原本於3月27日在九展舉行處女騷，但是在新冠肺炎疫情影響下，未知會否繼續：「呢個交畀公司決定，我又唔會好忐忑，最緊要大家身體健康。我會做好自己本分，歌照練，肥照減，我都唔係為音樂會而減肥，因為都肥咗年幾，係時候要的起心肝去減，我拍攝電影《骨妹》時係我人生最瘦，得112磅，依家肥咗超過十磅，我唔需要減到之前咁瘦，減到110尾都可以。之前都想勤力啲做Gym，但依家去健身室都有啲考慮，因為上海有幾宗係喺健身室傳染（新冠肺炎），我屋企有健身單車，喺屋企勤力啲做運動，我都好多日冇出街，新年後今日第一次工作見人。」

問到有否為音樂會構思特別環節，例如跳舞？她謂已打消跳舞念頭：「公司話我跳舞好肉酸，叫我唔好搞，怕嚇走晒啲人。（對你好大打擊？）小學時已畀媽咪重擊，所以自此冇再跳舞。」問會否考慮以網上直播形式進行音樂會？她說：「都會，但個效果同講故事模式會唔同咗，但依家仲未知個音樂會會延期定取消，我咩形式都冇所謂，最重要係唱到歌畀大家聽，其實都唔一定要現場聽。」她又補充若開不成音樂會，可能會出席大阪國際電影節：「因為我有分演出嘅短片《4X4》入圍咗呢個電影節，搞唔成個騷，就飛去日本，個電影節喺3月中。」

提到舊愛陳家樂購下逾五千萬物業，她不願多談：「恭喜佢，不過今日係宣傳新歌，唔想將焦點放錯咗。總之大家都努力工作。（同佢仲有冇聯絡？）大家都努力工作。（幾時到你做業主？）我向來希望30歲前買樓，仲有幾年時間，希望30歲前買樓同結婚生仔，因為30歲係女仔嘅轉捩點。」