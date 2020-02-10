返台隔離14日　蔣雅文靠一個行李箱過活

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣早前宣布由上周四（6日）起，全面暫緩大陸各省市的旅客入境，曾到訪大陸、香港及澳門的入境人士，返台後必須隔離14天。其中在台灣定居的藝人蔣雅文（Mandy），於月初曾在社交網透露身在香港，而日前她已經返回台灣，並接受自我隔離。

昨日她於社交網上載在室內的照片，指「居家隔離第二天」，並留言透露其實正於工作室進行隔離：「我其實不是待在原來的家，而是身處一個還沒搬遷完畢的工作室，這裏只有一張單人梳化床，暫時還沒有足夠日常用品，我目前只靠着從香港拉回的那個行李箱在過活，能接觸外界的也只有手上這台手機。」她續指回台當日亦有其他朋友需執行「居家檢疫」，並表示每天需填寫體檢表格：「跟我同一天回台的其他朋友（一個從澳門回來一個從上海回來），我們三個都需要執行「居家檢疫」，雖然事實上是不會有人盯著你啦，但我們還是會配合檢疫要求，全都安頓好工作準備連續14天將自己隔離，這段日子需要每天填寫自我體檢表單，期限過了才可以恢復正常生活。」

Mandy接受東網訪問，指原本計劃趁新年期間到上海探望外婆，但因疫情緣故取消，故臨時更改行程回港數天，關心一下香港的狀況。她續指回台前已有心理準備要接受隔離，現時在工作室只得愛犬相伴，並未能與老公相見，希望將傳染的可能性降至最低。

身上口罩畀長者

她回覆東網：「妹妹住喺我屋企，又有寵物，顧慮到屋企多人先安排自己獨自隔離。」她指台灣跟香港的兩地家居檢疫差不多，她已經隔離了三日，問她會否覺得好悶？她說：「唔會悶，我好習慣照顧自己。」

因為知道返台後要自我隔離，所以Mandy離開香港前，她曾經到長大的元朗閒逛，更將身上的廿幾個口罩，沿途送給遇見的長者。她說：「台灣憑健保卡可以每人每星期買到4個口罩，然隔兩日就要排隊，但大家都明白係非常時期會體諒。」即使屋企無存貨，但肯朝早去排隊就買到，她說：「盡量避免出街，一星期四個都勉強夠用。」